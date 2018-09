Recco: mercoledì la “Marcia dei Fuochi” anche per i bimbi. In occasione della Sagra del Fuoco, mercoledì 5 settembre i podisti del Golfo Paradiso A.s.d. in collaborazione con la Croce Verde

Recco, la Pro Loco Recco e l’Associazione Nazionale Carabinieri sezione di Recco, Sori e Uscio con il patrocinio del Comune di Recco organizzano una Mini marcia dei fuochi dedicata ai bambini e ragazzi sino ai 15 anni e la 14ª edizione della Marcia dei fuochi – 12° Trofeo podistico “Diego Senofonte” – 2° Palio dei Quartieri.

Orari e iscrizione della marcia:

Ritrovo ed iscrizioni in Largo dei Mille (lungomare lato ponente) ore 17.30;

partenza da Largo dei Mille alle 18.30 (prima, alle 18, la Mini marcia);

arrivo in Largo dei Mille; premiazioni alle 19.30.

Marcia dei fuochi

Percorso di circa 7 chilometri. scrizioni: 5 euro. Il ricavato sarà devoluto alle vittime del ponte Morandi di Genova.

Premi

Coppa ai primi 3 arrivati categorie uomini e donne

Al gruppo più numeroso Trofeo “Diego Senofonte” offerto dal Comune

Premi a sorteggio

Mini marcia dei fuochi

Percorso di circa 1 chilometro e mezzo. Iscrizione gratuita

Premi

Coppa ai primi 3 arrivati under 15

Premi a sorteggio e medaglia ricordo per tutti

Per più dettagliate informazioni: Pro Loco Recco 0185 722440 – Di Pietro 339 3335234 – Pinna 340 2372892 – Bar Martini Recco 0185 74375 ABov