Recco, interventi di sfalcio lungo le strade carrabili cittadine.

Proseguono anche in questi giorni gli sfalci, che stanno interessando diverse strade carrabili cittadine. I lavori, necessari per mantenere il decoro urbano e garantire la sicurezza stradale, comporteranno l’istituzione di divieti di sosta con rimozione forzata dalle ore 9 alle ore 12.

Oggi 16 l’intervento si è svolto in via Salvo d’Acquisto e proseguirà il 19 agosto lungo la stessa strada da via dell’Alloro fino al piazzale della chiesa.

Il 20, il 21 e il 22 agosto lo sfalcio interesserà via Cornice Golfo Paradiso: dalla Piazzetta del Baretto fino all’incrocio di via al Castello, da incrocio con via Castello fino al civico 86 e fino al confine con Sori.

Il 23 e il 26 agosto la ditta esecutrice dei lavori si sposterà in via Montefiorito: fino all’incrocio di via privata Maria Giulia e, successivamente da via Privata Maria Giulia fino a Via al Castello, incrocio con via Cavour.

Dal 27 al 29 agosto le attività di sfalcio e pulizia riguarderà via Nostra Signora del Fulmine: dal tornante dopo le serre fino a traversa pedonale via Cotulo, in seguito fino al curvone, fermata autobus e dal tornante fermata bus fino a fine strada.

«L’obiettivo è il decoro e la pulizia della nostra città, minimizzando i rischi di incendi di arbusti e sterpaglie, che aumentano con le alte temperature estive. Inoltre, è necessario mantenere gli standard igienici adeguati ed eliminare i pericoli.

Chiediamo la collaborazione dei cittadini nel rispettare i divieti di sosta temporanei per permettere ai lavori di procedere senza difficoltà». Dicono il sindaco Carlo Gandolfo e l‘assessore all’ambiente Edvige Fanin.