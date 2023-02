Recco, in programma le potature, per alberi più curati e sicuri.

Inizia un nuovo intervento di cura e manutenzione e potature del patrimonio arboreo della città di Recco, organizzato dall’amministrazione Gandolfo. Il responsabile del settore Verde Pubblico ha stilato una perizia per programmare i lavori di potatura degli alberi in tutto il territorio comunale con l’obiettivo di ridurre le chiome che risultano cariche di vegetazione, per contrastare i possibili attacchi di patogeni e prevenire rotture meccaniche derivanti da forte vento e piogge intense.

«Gli interventi realizzati grazie alla programmazione degli uffici comunali saranno portati a termine da ditte specializzate – commentano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore al verde pubblico Caterina Peragallo – gli obiettivi che intendiamo perseguire con la potatura delle alberature, a cui daremo corso nelle prossime settimane, sono sicurezza stradale, salute delle piante e decoro dei luoghi».

Le 3 canfore in Piazza Ricina presentano un’altezza pari a 12 metri. L’intervento dovrà consistere nello svuotamento della chioma interna e la riduzione dell’altezza di almeno 5 mt. I 24 tigli presenti in piazza Gastaldi che presentano una chioma ridotta e slanciata verso l’alto, dovranno essere potati per ridurne l’altezza e creare un sistema d’impalco idoneo alla morfologia della pianta.

I 36 bagolari in via Salvo d’Acquisto presentano una chioma troppo folta e proiettata verso l’alto. Pertanto dovranno essere potati sui vecchi tagli per ridurne la chioma.

I 10 ippocastani situati in via Roma dovranno essere potati sui vecchi tagli per ridurne la chioma troppo proiettata verso l’alto.

I 20 platani in via Fieschi dovranno essere potati sui vecchi tagli per ridurne la chioma. Al pino domestico in corso Garibaldi dovrà essere eliminata la “branca” (ramo sporgente) per consentire il bilanciamento della pianta sul proprio asse. I 6 platani in via Biagio Assereto dovranno essere potati sul vecchio taglio per ridurre la dimensione dei rami.

Le 3 canfore in via Fortunato Liceti dovranno essere potate per ridurre la chioma ed evitare che i rami sporgano sul marciapiede del ponte che porta alla stazione ferroviaria di Recco. L’intervento sui 27 platani siti in via Pisa dovrà consistere nella spollonatura sino ai 3,00 mt di altezza. L’importo complessivo degli interventi costerà 36.715 euro. Il piano di interventi sarà portato a termine su tutto il territorio. ABov