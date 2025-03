Recco, è tutto pronto per il Carleva’ Recchilin.

La città di Recco sarà travolta da una festa di colori, maschere, musica, animazione e tanta allegria, con il tradizionale Carleva’ Recchilin.

Domenica 9 marzo sono in programma una serie di attività adatte a tutte le età, organizzate dal Comune di Recco e Pro Loco in collaborazione con ASCOM, Civ, Filarmonica Rossini e Croce Verde.

La festa inizierà già venerdì 7 marzo con la “Tombola di Carleva’” presso la Sala Polivalente, con inizio alle ore 20.30. Sabato 8 marzo, invece, sarà possibile partecipare al “Torneo Gioco dell’Oca” che si terrà sotto il porticato di piazza S. Giovanni Bono dalle ore 14.30.

Domenica il corteo di maschere partirà da piazza Nicoloso alle ore 14.15, mentre aggiungeranno allegria all’evento le “Pentolacce”, in via Trieste, via vittorio Veneto, Valleverde, e il gran finale in piazza Nicoloso, rotte dai bambini che saranno poi premiati con la distribuzione di caramelle.

«Grazie alla collaborazione di tutti, la città sarà ravvivata dall’allegria che questa festa porta con sé – dice il sindaco Carlo Gandolfo – richiamando bambini e adulti. Mi congratulo con i tanti volontari che hanno dato vita al programma di eventi». ABov

