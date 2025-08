Rapinano negozio in Centro a Genova: presi 20enne tunisino e l’amica italiana

Ieri i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Genova hanno arrestato un ventenne di origini tunisine per rapina e denunciato in stato di libertà una sua amica, coetanea italiana, per avere partecipato a a una rapina.

I due giovani sono entrati in un negozio di articoli per la casa in Centro città, aggirandosi con atteggiamento sospetto tra gli scaffali.

Sono stati quindi monitorati da un addetto alla vigilanza che, anche grazie al sistema di videosorveglianza interno, li ha osservati mentre utilizzavano un accendino per danneggiare una confezione antitaccheggio, estraendo una lampada a LED con relativo telecomando e nascondendola nella borsa della 20enne italiana.

Con apparente disinvoltura, la coppia ha poi oltrepassato le casse e si è diretta verso l’uscita venendo fermata dagli addetti alla sicurezza.

A quel punto, il 20enne tunisino, nel tentativo di guadagnarsi la fuga, ha aggredito i dipendenti del negozio, ma è stato fermato grazie all’intervento risolutivo di una pattuglia del Nucleo Radiomobile.

Il giovane nordafricano è stato arrestato per rapina e trattenuto nelle camere di sicurezza di Forte San Giuliano, in attesa del giudizio direttissimo. La giovane italiana, invece, è stata denunciata a piede libero per concorso nel medesimo reato.