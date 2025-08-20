Rapina nei giardini di Brignole: aggredito con calci e pugni per lo zaino

L’aggressione in pieno giorno in piazza Verdi

Momenti di paura ieri a Genova, nei giardini di Brignole, dove un uomo è stato aggredito all’ora di pranzo da tre individui. La vittima, mentre attraversava piazza Verdi, è stata improvvisamente circondata e colpita con calci e pugni da due aggressori, mentre un terzo gli strappava lo zaino dalle spalle.

Il bottino e il tentativo di rubare il cellulare

Dopo aver aperto lo zaino, i malviventi hanno sottratto 100 euro in contanti dal portafoglio della vittima. Non soddisfatti, hanno anche tentato di rubargli il cellulare che teneva in mano, senza però riuscirci. Questo ha permesso all’uomo di chiedere immediatamente aiuto e allertare la polizia.

L’intervento della polizia e l’arresto

Grazie alla pronta segnalazione, gli agenti sono arrivati rapidamente sul posto e hanno intercettato uno dei presunti rapinatori mentre cercava di fuggire verso la stazione ferroviaria, inseguito dalla stessa vittima. Si tratta di un cittadino algerino di 31 anni, subito bloccato, arrestato e trasferito al carcere di Marassi, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Indagini in corso sugli altri complici

Le indagini proseguono per risalire all’identità degli altri due uomini coinvolti nella rapina. La polizia continua a monitorare la zona e a raccogliere elementi utili per completare il quadro dell’accaduto.