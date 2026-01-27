Rapallo, riapre la strada per il santuario di Montallegro

Conclusi in anticipo i lavori dopo la frana, traffico di nuovo consentito

Dal primo pomeriggio di ieri la viabilità verso il santuario di Montallegro, nel territorio comunale di Rapallo, è tornata regolare. La riapertura è avvenuta con anticipo rispetto alle stime iniziali, che indicavano il ripristino non prima di mercoledì 28 gennaio. L’intervento ha interessato il tratto all’altezza del civico 202, chiuso in via precauzionale nei giorni scorsi a seguito di un movimento franoso.

Lavori sotto il maltempo e messa in sicurezza

Nonostante le condizioni meteo avverse che hanno interessato l’area, le squadre operative hanno proseguito senza interruzioni. Le attività si sono concentrate sulla stabilizzazione del fronte interessato dal cedimento e sulla tutela della carreggiata sottostante, consentendo di ristabilire le condizioni di sicurezza necessarie alla riapertura al traffico.

Coordinamento dell’emergenza a livello comunale

Durante la fase più critica è stato attivato il Centro Operativo Comunale, strumento utilizzato per garantire il monitoraggio costante dell’area e il coordinamento tra i soggetti coinvolti. L’amministrazione comunale ha seguito da vicino l’evoluzione dell’intervento, assicurando una gestione integrata dell’emergenza e delle operazioni sul campo.

Il plauso della sindaca Ricci per la velocità dei lavori

Il Sindaco, Elisabetta Ricci, ha espresso il suo plauso per la gestione dell’emergenza: «La riapertura anticipata è il risultato di un coordinamento esemplare. Abbiamo attivato prontamente il C.O.C. per monitorare ogni fase dell’allerta e, grazie alla dedizione delle maestranze che non si sono fermate neppure sotto la pioggia, restituiamo oggi la piena fruibilità della strada ai residenti e ai cittadini. La sicurezza della nostra comunità resta la nostra priorità assoluta».

Valutazioni tecniche e supporto operativo

L’assessore ai Lavori Pubblici ha evidenziato la rapidità dell’azione tecnica su un versante considerato delicato, sottolineando l’ottimizzazione dei tempi di cantiere nonostante le previsioni sfavorevoli. Un contributo determinante è arrivato anche dai professionisti incaricati delle verifiche geologiche e strutturali, oltre al supporto costante della polizia locale nelle fasi di chiusura e riapertura della strada.