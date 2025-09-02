Rapallo, questa sera un evento dedicato alla salute del mare

Un appuntamento per scoprire e proteggere l’ecosistema marino

Il Comune di Rapallo, in collaborazione con Biorepack e Aprica spa, organizza questa sera un evento interamente dedicato alla tutela dell’ambiente e alla salute del mare. L’appuntamento è dalle 18.30 alle 22.30 presso il Chiosco della Musica sul lungomare, in una cornice suggestiva che richiama da sempre il legame della città con il suo mare.

Laboratori e attività per grandi e piccoli

La serata offrirà un’esperienza immersiva rivolta a tutti, con attività pensate per sensibilizzare cittadini e visitatori sull’importanza della sostenibilità. In programma ci sono laboratori dedicati alla bioplastica, rivolti soprattutto ai più piccoli, per spiegare in modo semplice e coinvolgente quanto sia fondamentale il riciclo e l’uso di materiali innovativi a basso impatto ambientale.

Informazione e buone pratiche di sostenibilità

Durante l’evento sarà inoltre possibile ricevere materiali divulgativi e consigli pratici su come ridurre l’impatto ambientale nella vita quotidiana, adottando piccoli gesti utili alla difesa dell’ecosistema. L’iniziativa rientra nel più ampio percorso di sensibilizzazione promosso dall’Amministrazione comunale di Rapallo, volto a rafforzare il legame tra comunità e territorio, in un’ottica di sostenibilità condivisa.

Un evento gratuito e aperto a tutti

L’ingresso è libero e l’invito è rivolto a cittadini e turisti che desiderano scoprire come prendersi cura del mare e delle sue risorse naturali. Un’occasione unica per coniugare svago, formazione e consapevolezza ambientale, nel cuore del lungomare di Rapallo.

