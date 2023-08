Rapallo Pallanuoto tra i giovani promesse e Top Players, confermato il duo Bianconi-Marcialis per questo 2023

Il Rapallo riparte con le sue big, confermata la presenza in giallo blu di Roberta Bianconi e Carolina Marcialis.

È lo stesso Presidente Enrico Antonucci ad annunciare la permanenza delle due fuoriclasse tra le fila del RPN: “Con enorme soddisfazione

posso annunciare che il Rapallo Pallanuoto si è assicurato le prestazioni sportive di Roberta Bianconi e Carolina Marcialis anche per la stagione agonistica 2023/24.

Due giocatrici che non hanno bisogno di alcuna presentazione e che avranno un ruolo fondamentale nello scacchiere tattico dell’allenatore, oltre che da guida per le tante giovanissime atlete in rosa. Ringrazio le ragazze che hanno deciso di sostenere ancora il progetto Rapallo.”

Sulla stessa linea della passata stagione il Rapallo si presenta ai nastri di partenza con un folto gruppo di giovanissime affiancate da giocatrici affermate pronte ad accompagnarle nel processo di crescita.

“Ho scelto di rimanere a Rapallo per svariati motivi personali e sportivi.”Motiva così la sua scelta nel segno della continuità Roberta Bianconi, che poi continua: “La scorsa stagione mi sono trovata bene con la squadra, formata da tante giovani, mi piace lavorare con loro.

Io cerco di trasmettere la mia esperienza e loro in cambio mi trasmettono entusiasmo e divertimento, secondo me una combo ottima per una crescita graduale e in linea con gli obiettivi della società… e cioè confermare la buona annata passata, cercando di fare un’ulteriore passetto in avanti.”È la volta di Carolina Marcialis che sottolinea la sua scelta con queste parole: “Scelta facile quella di continuare con il RPN, non è un segreto che io sia molto legata a questi colori.

La passata stagione sono stata molto bene è una squadra con tante ragazze giovanissime, un ambiente positivo e pieno d’entusiasmo. Non vedo l’ora di ricominciare e sono certa che potremmo toglierci delle belle soddisfazioni.”

A poco meno di due mesi dall’ inizio del campionato, tra nuovi arrivi e importanti conferme, va delineandosi il roster del RPN, con l’obiettivo di ripetere la buona annata della passata stagione