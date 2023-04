Rapallo, non trova il figlio in casa: egiziano aggredisce il padre

Rubati anche un orologio e del denaro

È entrato nella casa di Rapallo del giovane a cui doveva dei soldi per picchiarlo ma quando si è accorto che l’uomo non c’era ha deciso di minacciare ed aggredire il padre per poi rubargli un orologio e i soldi.

Per questo un 35enne egiziano con pregiudizi di polizia che voleva mettere a tacere il suo creditore, un 23enne connazionale a cui doveva una grossa somma di denaro, è stato denunciato per minaccia, violazione di domicilio, rapina e lesioni personali.

Il 35enne nel momento in cui è arrivato nell’appartamento del giovane, in centro a Rapallo, si è accorto che il giovane non c’era.

Al suo posto c’era, però, il padre nei cui confronti è scattata la minaccia e l’aggressione.

La vittima ha riportato lesioni guaribili in 17 giorni.

Inoltre, il 35enne ha deciso di rubargli anche un orologio e circa 600 euro che aveva con sè.