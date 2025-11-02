Rapallo, moto a terra: morto a 19 anni. Asfalto bagnato e non aveva visto frana sulla strada

Potrebbe essere stata una piccola frana a causare l’incidente in cui ha perso la vita Davide Rastelli, il diciannovenne che stava tornando a casa poco prima dell’alba di ieri sulle alture di Rapallo, quando faceva ancora buio.

La pm di turno Gabriella Marino ha disposto l’autopsia che potrà chiarire meglio le cause.

Gli agenti della Polizia stradale hanno eseguito i rilievi e gli accertamenti, che saranno poi consegnati formalmente in Procura.

Il 19enne, a causa del buio, potrebbe non avere visto lo smottamento di terra e pietre e, frenando all’ultimo minuto sull’asfalto bagnato, avrebbe perso il controllo della sua moto finendo a terra.

In questi giorni ha piovuto abbondantemente in zona, tanto che l’Arpal per mercoledì aveva emanato anche una allerta gialla. Il terreno saturo di acqua, dunque, potrebbe essere franato invadendo la stretta strada.

Rastelli aveva giocato per anni nelle giovanili della Psm Rapallo, la squadra di calcio locale che stamattina lo ha ricordato in un post: “Ciao Davide, non ci sono parole. Abbiamo condiviso insieme tanti momenti. Un ragazzo dal cuore grande e una bontà indescrivibile”.