Rapallo, maltempo: chiuse via Betti e una porzione della Galleria Cristallo per sicurezza

Frane e verifiche strutturali: chiusa di via Betti per movimento franoso in corso

A Rapallo il maltempo continua a creare criticità, in particolare nella zona di via Betti, dove un movimento franoso ancora attivo ha imposto la chiusura immediata della strada all’altezza dell’incrocio con via delle Cave, in prossimità del viadotto autostradale. Il materiale staccatosi dal versante ha invaso la carreggiata rendendo impossibile il transito in condizioni di sicurezza, motivo per cui l’Amministrazione comunale ha deciso di interdire completamente il passaggio dei veicoli. Sul posto sono presenti i tecnici comunali e i sistemi di monitoraggio che stanno seguendo l’evoluzione del terreno e valutando la stabilità dell’area, così da poter programmare gli interventi successivi.

Per tutelare i residenti della parte attualmente isolata, è stato predisposto un presidio sanitario posizionando un’ambulanza a monte della frana, così da garantire assistenza immediata in caso di necessità. Il Comune invita la cittadinanza a rispettare la segnaletica temporanea e a non avvicinarsi alla zona interessata, in attesa del completo ripristino delle condizioni di sicurezza. Ulteriori aggiornamenti saranno comunicati non appena disponibili.

Chiusura temporanea di una porzione della Galleria Cristallo

Il Comune di Rapallo segnala inoltre un secondo intervento legato al maltempo: una parte della Galleria Cristallo, nel pieno centro cittadino, è stata chiusa in via precauzionale. La decisione è arrivata a seguito delle segnalazioni pervenute al Centro Operativo Comunale e ai Vigili del Fuoco, che hanno effettuato un sopralluogo tecnico sulla copertura in vetro. La verifica ha reso necessario limitare l’accesso a una sezione della galleria pedonale per consentire controlli approfonditi sulla struttura.

Gli amministratori condominiali degli edifici interessati sono stati avvisati, mentre i tecnici comunali proseguono le verifiche per stabilire la natura del problema e gli eventuali interventi necessari. Anche in questo caso, il Comune assicura che saranno forniti aggiornamenti in base all’evoluzione della situazione.

