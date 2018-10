Rapallo e Tigullio: il maltempo imperversa!

Il maltempo imperversa nel Tigullio e in particolare Rapallo. Molte persone sono ancora per le strade, sono disperate non credono a quel che sta succedendo: c’è una situazione assolutamente imprevedibile. Si temeva una burrasca d’acqua e invece i danni maggiori sono le onde del mare che entrano nella città!

La diga del porto “Carlo Riva” spazzata in parte via, possibili danni ai cantieri alla foce del torrente San Francesco e Iren in piazza 4 Novembre; il lungomare, la galleria Cristallo, parte del centro storico sono invasi dall’acqua. Arriveranno da Genova camion con sacchetti di sabbia per proteggere i negozi.

E intanto incombe una nuova allerta rossa per pioggia e temperali, mentre la forza del mare si fa sempre più violenta. Il sindaco Carlo Bagnasco lancia un appello alle persone perché stiano in casa e non si espongano. Spiegano gli amministratori Confesercenti:

«Oltre a due alberi caduti sull’Aurelia verso Zoagli e a San Lorenzo della Costa ed ai consueti allegamenti in via Mameli (tra via Lamormora e via Roma) e del sottopasso di via Della Libertà, questa volta le onde alte più di tre metri hanno letteralmente invaso la passeggiata – afferma Enrico Castagnone, Coordinatore Confesercenti Tigullio – i tombini sembravano dei gaiser ad ogni nuova onda.

Tutta la passeggiata a mare e via Marsala si sono ritrovate sotto una quarantina di centimetri d’acqua, nonostante l’intervento tempestivo di Polizia Municipale e Protezione Civile – prosegue Castagnone –purtroppo sono decine le attività colpite ed oggi è difficile fare una stima dei danni, sperando che il tempo migliori. Ribadiamo l’appello fatto dall’Amministrazione – conclude Castagnone – ad utilizzare la massima cautela ed usufruire delle misure di auto protezione per le attività».

Aggiornamento:

Crollo parziale della diga foranea del porto privato Carlo Riva a Rapallo. Sul posto il vicequestore Giacomo Turturo, il comandante del locamare Vincenzo Orlando e il maresciallo dei carabinieri Giuseppe Battaglia. Al lavoro molti ormeggiatori e marinai con la guida del direttore Marina Scarpino; si stanno rafforzando gli ormeggi alle imbarcazioni. Il mare intanto è arrivato in galleria nel centro di Rapallo.