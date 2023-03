Rapallo: autobus contro un’auto sull’Aurelia, tre feriti

Rapallo: autobus Amt contro un’auto in manovra per entrare nel box sull’Aurelia, tre feriti.

Un autobus Amt di linea diretto verso Rapallo, ha urtato un’auto mentre era in manovra per entrare in un box. L’auto è stata sbattuta oltre la strada ma è stata trattenuta da una rete metallica. L’incidente è avvenuto alle 21.40 di ieri 8 marzo in via Aurelia di Ponente verso Rapallo. L’urto è stato violento, lo dimostra il fatto che il box è totalmente demolito.

Sono arrivati sul luogo dell’incidente il personale paramedico del 118 e un l’auto medica, i Volontari del Soccorso e la Croce Bianca. I vigili del fuoco hanno fatto scendere dall’abitacolo il conducente, poi messo in sicurezza l’auto in attesa dell’autogrù che la rimuovesse. E’ stato anche liberato l’autista del bus rimasto incastrato nel mezzo.

Il conducente dell’auto è stato trasportato in codice rosso, poi cambiato in giallo al pronto soccorso dell’ospedale di San Martino. L’autista del bus è stato ricoverato in codice giallo ed una donna che viaggiava sul bus in codice verde all’ospedale di Lavagna. Sono subito intervenuti i vigili del fuoco di Rapallo, poi cooperati dai colleghi di Chiavari.

I vigili del fuoco, hanno impiegato quasi due ore per sgomberare la strada sottostante dai detriti del box e renderla transitabile. Sul posto sono subito intervenuti due pattuglie di carabinieri ed una della polizia e il personale Amt. Foto del Box distrutto e il frontale del bus fortemente ammaccato. ABov

1 di 13