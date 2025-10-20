Rapallo, arrestato un uomo ricercato per tentato omicidio a Parigi: era nascosto in un appartamento

Arresto a Rapallo di un ricercato internazionale

Colpo importante messo a segno dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Genova, che hanno rintracciato e arrestato a Rapallo uno straniero ricercato in tutta Europa per tentato omicidio.

Si tratta di un cittadino dello Sri Lanka destinatario di un Mandato di Arresto Europeo (MAE) ai fini estradizionali emesso dalle autorità francesi in seguito a gravi reati commessi a Parigi.

Secondo le indagini, lo straniero sarebbe coinvolto nell’episodio di violenza estrema avvenuto nella capitale francese lo scorso febbraio, che aveva portato all’apertura di un’indagine internazionale.

Individuato in un appartamento nel centro di Rapallo

Dopo giorni di appostamenti e verifiche, i militari sono riusciti a individuare il fuggitivo in un appartamento di Rapallo, dove si nascondeva da alcune settimane.

Le operazioni si sono svolte nella massima discrezione e senza incidenti. Una volta accertata l’identità del sospetto, i carabinieri hanno proceduto all’arresto, eseguendo il mandato europeo emesso dalla magistratura francese.

Dall’arresto al trasferimento nel carcere di Marassi

Dopo le formalità di rito, il cingalese è stato rinchiuso nel carcere di Genova Marassi, dove resterà a disposizione della Corte d’Appello per le procedure di estradizione.

Secondo quanto riferito, la collaborazione tra le autorità italiane e francesi è stata decisiva per localizzare il sospettato e procedere con l’arresto e l’indagine conferma l’efficacia del Mandato di Arresto Europeo, uno strumento che permette la consegna rapida dei ricercati tra i Paesi dell’Unione.

Il ruolo strategico di Genova e Rapallo nelle indagini

La Riviera di Levante, e in particolare la zona di Rapallo, si conferma spesso luogo di passaggio per individui che cercano di sottrarsi alla giustizia, grazie alla vicinanza con la frontiera francese e alla facilità di spostamento lungo la direttrice tirrenica.

Le Forze dell’ordine italiane, in collaborazione con Europol e le autorità transalpine, continuano a rafforzare i controlli per contrastare la presenza di ricercati internazionali nel territorio ligure.

