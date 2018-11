Rally: da Castiglione Torinese segnali positivi per Davide Craviotto

Un segnale positivo per ripartire bene il prossimo anno. Davide Craviotto interpreta in questa maniera l’esito del suo ultimo impegno stagionale, il 2° Rally di Castiglione Torinese a cui il portacolori della scuderia Project Team ha partecipato in coppia con il suo “naviga” storico Fabrizio Piccinini ed al volante della Peugeot 208 R2B della By Bianchi conseguendo il quarto posto in classe R2B oltre al venticinquesimo assoluto.

“Viste le condizioni dell’asfalto – sottolinea il pilota genovese – siamo riusciti ad arrivare al traguardo senza aver fatto nessun graffio, e questo è già un successo. In classe, a parte i primi tre piloti classificati, sono riuscito a stare sempre in gioco, cercando di fare dei tempi discreti e senza prendere rischi per noi e per la vettura. Chiudiamo, ad ogni modo, in maniera positiva questo 2018, stagione per me molto particolare oltre che difficile, sperando che questo epilogo sia un segnale positivo in chiave 2019”.