Raid vandalico al Lago di Giacopiane, Candia (Avs): Regione Liguria parte civile

“Presenteremo un’interrogazione alla giunta regionale per chiedere di prendere una posizione netta contro il raid vandalico al Lago di Giacopiane nell’entroterra di Chiavari, denunciato da Legambiente.

Sono stati devastati gli arredi, i pannelli e le aree di ristoro, con ingenti danni che hanno reso inservibile l’area fino a quando le strutture saranno riparate.

Sembra un attacco preciso contro il Parco.

Questi gesti vanificano gli sforzi di chi si batte da anni per tutelare il lago e la zona circostante.

La Regione Liguria deve prendere una posizione netta e costituirsi parte civile contro i responsabili di questo scempio.

Chiederemo inoltre alla Regione Liguria di cercare una mediazione tra le necessità delle parti in causa, facendo un’opera di informazione e promozione della zona e in generale delle Aree protette, per disinnescare possibili situazioni di conflitto”.

Lo ha riferito oggi la capogruppo regionale di Avs Selena Candia, commentando il raid vandalico al Lago di Giacopiane e annunciando un’interrogazione alla giunta Bucci.