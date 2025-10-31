Raid vandalici nelle scuole genovesi, Salis: basta violenze e paura

“Il clima di tensione e di violenza che sta investendo le scuole genovesi è preoccupante. Per questo, ho chiesto un incontro urgente al direttore scolastico regionale e a quello provinciale per capire come le istituzioni possano fare fronte comune”.

Lo ha annunciato oggi la sindaca di Genova Silvia Salis.

“Dopo il grave episodio dello scorso fine settimana al liceo Leonardo Da Vinci – ha aggiunto Salis – questa settimana abbiamo dovuto registrare delle aggressioni al Firpo-Buonarroti. Esprimo la mia solidarietà agli studenti aggrediti e a tutta la comunità scolastica, che sta vivendo giorni difficili segnati da episodi del tutto inaccettabili”.

Dalla sindaca Salis è arrivato anche un appello agli studenti: “Invito con forza tutti i giovani a fermarsi, a riflettere e a interrompere immediatamente qualsiasi forma di azione violenta. Genova è e deve restare una città della pace, del dialogo e del rispetto reciproco. Le scuole devono essere luoghi sicuri, di confronto e crescita, non di paura.

Al direttore scolastico regionale e a quello provinciale chiederò di individuare insieme le misure più efficaci per riportare serenità e sicurezza nelle nostre scuole.

Come amministrazione comunale saremo al fianco delle istituzioni scolastiche, delle famiglie e degli studenti. Perché la violenza non può e non deve trovare spazio nella nostra città”.