Raging Boars Racing, tre amici per l’Africa

Sono tre amici: Andre, Faffo e Greg. Oppure sono tre stimati professionisti che si sono conosciuti sui banchi del liceo.

Oppure ancora sono un team che sta per affrontare un viaggio nel Continente Nero a bordo di due mezzi un po’ datati.

Loro tre sono “Raging Boars Racing”, un team molto genovese che prende il nome da un noto brano dei genovesissimi Ex-Otago, che riunisce appunto Andrea Canevello, Andrea Farina e Gregorio Boscardi, che a breve affronteranno in sella ad una vecchia Honda Africa Twin ed una Fiat Panda quasi ventenne il Rally Budapest Bamako, non una corsa ma una vera e propria avventura che ha come scopo la raccolta di fondi e la beneficienza.

Un viaggio di ben seimila chilometri attraverso una terra che spesso presenta insidie di ogni genere ma, la voglia di sfidare l’avventura dei tre, non spegne di certo gli entusiasmi.

Per sollecitare il pubblico alla raccolta fondi per questa impresa e per le attività benefiche a questa collegate, i tre hanno anche organizzato un evento pubblico presso il Don Bosco di Nervi che ha radunato davvero molti curiosi.

A questo punto si attende la partenza del team per tifare il cinghiale arrabbiato che è sul loro logo e seguire i due mezzi fino all’arrivo nel cuore dell’Africa. Roberto Polleri (Foto a cura di Raging Boars Racing)

Il team è qui: https://www.instagram.com/raging_boars_racing_team?igsh=MW14dTVnejk3ajc2NA