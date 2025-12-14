Ragazzi in difficoltà su un sentiero nell’entroterra genovese, intervento di soccorso in località Marsiglia

L’episodio nel pomeriggio di ieri: Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino e Croce Rossa impegnati nel recupero di un giovane ferito

Nel pomeriggio di ieri un gruppo di ragazzi si è trovato in difficoltà lungo un sentiero in località Marsiglia, nell’entroterra genovese. La situazione ha reso necessario l’intervento dei soccorsi, attivati dopo la segnalazione di un giovane che non era più in grado di proseguire autonomamente lungo il percorso.

La zona, caratterizzata da tratti impervi e da sentieri utilizzati da escursionisti e frequentatori dell’entroterra, ha richiesto un’operazione coordinata e accurata per garantire la sicurezza delle persone coinvolte.

L’intervento coordinato dei soccorritori

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, il Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) e la Croce Rossa, che hanno raggiunto il gruppo lungo il sentiero. Una volta valutate le condizioni del giovane in difficoltà, i soccorritori hanno predisposto le operazioni di recupero, operando in un contesto ambientale che non consentiva l’accesso diretto dei mezzi di emergenza.

La presenza congiunta di più squadre ha permesso di gestire in sicurezza tutte le fasi dell’intervento, dalla stabilizzazione del ferito fino al trasporto verso un punto raggiungibile dall’ambulanza.

Il trasporto con la barella da montagna

Uno dei ragazzi necessitava di essere trasportato a valle. Dopo essere stato stabilizzato, è stato posizionato su una speciale barella utilizzata per il trasporto in ambiente montano. Il personale dei Vigili del Fuoco e del Soccorso Alpino si è alternato nel trasporto lungo il sentiero, affrontando i tratti più complessi fino a raggiungere la strada carrabile.

Una volta arrivati al punto concordato, il giovane è stato affidato alle cure dell’ambulanza della Croce Rossa, che era in attesa per il successivo trasferimento e gli accertamenti sanitari del caso.

Sicurezza sui sentieri e interventi di emergenza

L’episodio avvenuto in località Marsiglia richiama l’attenzione sull’importanza di affrontare i sentieri dell’entroterra genovese con la necessaria preparazione e prudenza, soprattutto in presenza di percorsi che possono presentare difficoltà tecniche o condizioni ambientali variabili. Gli interventi del Soccorso Alpino e dei Vigili del Fuoco rappresentano un presidio fondamentale per la sicurezza di chi frequenta queste aree, garantendo un supporto tempestivo in caso di emergenza.

