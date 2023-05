Quinto, vandalizzato Molo dell’amicizia dedicato a Vialli: sale tensione fra tifoserie

Sale la tensione tra le due tifoserie genovesi, gia’ di umori opposti per via della probabile retrocessione in B della Samp e il possibile ritorno in A del Genoa.

La scorsa notte c’e’ stato un raid vandalico al Molo dell’Amicizia di Quinto, dove i tifosi blucerchiati hanno eretto un altare laico in memoria di Gianluca Vialli.

Sono state bruciate alcune delle sciarpe doriane che erano appese da mesi sul molo mentre sul muretto recentemente ripitturato di blucerchiato sono comparse scritte di insulti con il numero 9 di Vialli corretto con una “B”.

Il luogo e’ diventato meta di pellegrinaggio dei tifosi doriani dopo la morte dell’ex attaccante e bandiera della Samddoria, il 6 gennaio.

Si tratta del punto in cui passeggiava con Mancini e in cui e’ stata ambientata la scena finale de “La bella stagione”, il docufilm dedicato alla Samp che vinse lo scudetto.