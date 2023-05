Nella serata di venerdì 19 maggio è prevista la chiusura anticipata della metropolitana per l’effettuazione dei lavori stradali in via Adua e Via Buozzi.

I lavori vengono eseguiti sia in superficie sia nel tratto sotterraneo.

Le ultime partenze della metro saranno alle ore 21.10 da Brin per Brignole e alle ore 21.17 da Brignole per Brin.

Il collegamento serale con la Valpolcevera è garantito dalla linea 9 (Caricamento – Brin – Pontedecimo).