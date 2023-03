Quando cultura, eccellenze enogastronomiche e territorio si fondono nascono sinergie positive che fanno della Liguria luogo da scoprire

Quando cultura, eccellenze enogastronomiche e territorio si fondono nascono sinergie positive, in una chiacchierata con degustazione da Noberasco1908 ad Albenga in Via dei Mille.

Domani alla presenza del sindaco di Albenga e di alcuni Assessori locali, del Direttore della Fondazione De Mari di Savona, della Responsabile Comunicazione Museo della Ceramica di Savona e dei referenti delle aziende Lavoratti Cioccolato di Varazze, Olio Sommariva e La Baita vi racconteremo attraverso interventi e una degustazione della Pasqua Noberasco1908 come istituzioni, mondo culturale ed eccellenze enogastronomiche si fondono insieme e danno vita ad una sinergia che porta valore aggiunto al territorio Ligure!

Ti aspetto martedì 14 marzo fra le 11 e le 12.30

al press moment Noberasco1908 in Via dei Mille ad Albenga

per un tributo alla Liguria, terra d’origine del marchio, per raccontare nuove collabs fra eccellenze enogastronomiche locali e sinergie con i luoghi di cultura.

Sarà un momento di confronto, dialogo con le istituzioni e con i protagonisti delle collaborazioni che culminerà con una degustazione .

Parti con noi per un viaggio del gusto in Liguria, terra d’origine del marchio e dai ricordi di vacanze italiane. Qui basilico, ulivi e mare si incontrano…fiori e pineta accompagnano nei sentieri della costa in una profumata macchia mediterranea più vivace che mai.

Le vetrine del negozio saranno incorniciate dall’artista Niccolò Canova per raccontare le nuovissime ed esclusive

confezioni gourmand realizzate con la sinergia di brand unici del territorio come Lavoratti1938 e Sommariva, perché sono i legami i veri fil rouge che creano le eccellenze. Ma anche arte e cultura per fare conoscere la bellezza del territorio grazie ad una partner attivata con il Museo della Ceramica di Savona.