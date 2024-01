Pure Nervi come il Bronx? Pistola in faccia per rapinare una donna

Una donna straniera di 47 anni ha riferito alla Polizia di essere stata aggredita a Genova Nervi da due rapinatori con un passamontagna sul viso che, puntandole una pistola in faccia, le hanno chiesto di consegnare portafoglio e smartphone.

Alle suppliche della donna di non farle del male, i due hanno poi rinunciato al colpo e sono fuggiti indisturbati.

Il misterioso episodio, su cui indagano gli investigatori della Squadra Mobile, sarebbe accaduto una sera come tante della scorsa settimana, intorno alle 20, in via Superiore Costigliolo. I rapinatori armati di pistola sarebbero poi fuggiti per via del Commercio.

Sul posto sono tempestivamente intervenuti gli agenti delle Volanti e quindi gli specialisti della sezione Rapine della Squadra Mobile che hanno interrogato la donna e avviato le ricerche per acquisire le immagini delle telecamere del sistema di videosorveglianza della zona.

Indagini in corso.