Punta Vagno, ustionato mentre prepara cibo: 50enne in codice giallo al Villa Scassi

L’incidente durante la preparazione del pranzo in Corso Italia

Intorno a mezzogiorno un uomo di 50 anni è rimasto ustionato a Punta Vagno, nei pressi del depuratore di Corso Italia a Genova. Il senza fissa dimora stava preparando del cibo utilizzando strumenti di fortuna e ha impiegato alcool per riscaldarlo.

Fiammata improvvisa: ustioni a mani e fianco

Nel tentativo di cucinare, una fiammata improvvisa ha provocato ustioni alle mani e a un fianco dell’uomo. Immediato l’intervento dell’ambulanza 3-266 della Croce Bianca Genovese, allertata per prestare soccorso sul posto.

Trasporto in codice giallo al Villa Scassi

Il 50enne è stato trasportato in codice giallo al Pronto Soccorso dell’ospedale Villa Scassi, centro di riferimento per il trattamento delle ustioni. Le sue condizioni sono serie ma non risulterebbe in pericolo di vita.

