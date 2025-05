Provoca serie di incidenti a Genova: ecuadoriano arrestato

E’ stato convalidato l’arresto dell’ecuadoriano di 46 anni che la scorsa notte si è reso responsabile di una serie di incidenti stradali, culminati con il tamponamento di uno scooter durante il quale sono rimasti gravemente ferite due persone.

Inoltre, lo straniero è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e omissione di soccorso e gli è stata ritirata la patente.

Ieri sera gli agenti delle Volanti hanno ricevuto la segnalazione di un ubriaco che aveva causato diversi sinistri stradali in via Burlando per poi darsi alla fuga.

Una volta sul posto, gli agenti, insieme ai colleghi della Polizia Locale, hanno interrogato alcuni testimoni scoprendo che l’ecuadoriano, a bordo di un’auto, aveva urtato un’autovettura parcheggiata, poi facendo retromarcia, ha ammaccato una seconda auto e infine ha colpito il paraurti di un mezzo Amiu e infine un’altra auto in coda.

Un altro testimone ha riferito che il sudamericano, sceso dal veicolo con airbag esplosi e parabrezza infranto era scappato.

Il 46enne straniero è stato poi rintracciato a casa sua e, in evidente stato di alterazione alcolica, è stato portato in Questura per gli accertamenti del caso.

Nonostante sia risultato con diversi precedenti di Polizia per reati contro il patrimonio, oltreché della misura di prevenzione dell’avviso orale del Questore di Genova, non è mai stato rimpatriato.

Durante gli accertamenti il tasso alcolemico è risultato essere 2,58.

Mentre veniva sottoposto ai test è arrivata la notizia di un incidente avvenuto in serata, tra Corso Montegrappa e via Monte Cengio, tra uno scooter e una auto, la cui targa era sul luogo dell’incidente ed è risultata essere intestata proprio al cittadino ecuadoriano.