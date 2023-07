Protocollo per la mobilità firmato da ACI e AMT

È stato siglato ieri, nella sede di ACI di viale Brigate Partigiane a Genova, il protocollo d’intesa tra AMT e ACI. Presenti alla firma, Matteo Campora, assessore comunale alla Mobilità, Ilaria Gavuglio, presidente di AMT, Carlo Bagnasco, presidente di ACI Genova, Alberto Campanella, vicepresidente di ACI Genova, e Raffaele Ferriello, direttore di ACI Genova.

Tra gli obiettivi della nuova convenzione, che ha durata triennale, la collaborazione sui temi della mobilità sostenibile, della circolazione veicolare e dell’integrazione intermodale del trasporto pubblico e privato, ma anche su attività di sensibilizzazione per la sicurezza stradale e sulla tutela dell’ambiente. In particolare, AMT e ACI lavoreranno insieme per valorizzare e potenziare i reciproci servizi di informazione alla cittadinanza, anche dedicando sezioni specifiche nei rispettivi canali di comunicazione: i siti web www.genova.aci.it e www.amt.genova.it, il magazine Automobilismo Ligure, che AMT punta anche a distribuire gratuitamente nei punti e canali della propria rete di vendita diretta, nonché i social network delle due realtà genovesi.

Tra gli altri obiettivi oggetto della convenzione, anche quello di sviluppare ulteriori sinergie con Polizia Locale, Polizia Stradale e primo soccorso: l’intento è sviluppare nuove attività di formazione e sensibilizzazione, in particolare, sul tema della sicurezza stradale. Rimanendo in tema di sinergie, ACI si impegna anche a coinvolgere la propria rete di strutture tecnico-professionali per realizzare progetti comuni. Allo studio anche iniziative e progetti per fornire vantaggi agli abbonati AMT e soci ACI.

«Collaborare e creare nuove sinergie con le realtà locali attive nell’ambito della mobilità è per noi fondamentale non solo per diffondere i vantaggi del Tpl e incentivarne l’utilizzo, ma anche per sensibilizzare la cittadinanza su temi di comune interesse – spiega Ilaria Gavuglio, presidente di AMT – La convenzione con ACI si inserisce proprio in questo contesto, in un’ottica di promozione sia dei nostri servizi di trasporto pubblico, a partire dalle recenti novità che riguardano i servizi serali e i nuovi titoli di viaggio integrati su tutta la rete urbana genovese ed extraurbana, sia delle tematiche ambientali, della mobilità sostenibile e della sicurezza stradale».

«Siamo contenti di questa partnership con AMT perché è funzionale al nostro obiettivo di fornire servizi e informazioni sempre più accurate ai cittadini – afferma il presidente ACI Genova Carlo Bagnasco – Automobile Club Genova vuole continuare ad abbracciare i genovesi con progetti legati all’educazione stradale, alla prevenzione e alla sicurezza. ACI si rivolge alla cittadinanza anche per pensare a un progetto di mobilità generale sempre più sostenibile al fine di snellire la viabilità».

«Questo protocollo consolida la sinergia tra Comune di Genova, ACI e AMT – commenta l’assessore Matteo Campora – ACI è un partner tecnico importante: non solo ci aiuta a veicolare messaggi sulla sicurezza stradale, sulla sostenibilità e sui cambiamenti che sono in atto nel mondo della mobilità, ma spesso ci fornisce anche delle proposte valide per trovare soluzioni adeguate su casi specifici in città. Grazie a questa intesa guardiamo avanti in una visione comune sul trasporto del futuro a Genova e intensifichiamo ancora di più i nostri rapporti con ACI nell’interesse di tutta la cittadinanza».