Protesta RSU Regione Liguria, ma Ripamonti li ha incontrati più volte

“I lavoratori della RSU di Regione Liguria lamentano di non essere stati convocati da mesi e hanno protestato in aula consiliare interrompendo i lavori, mentre in realtà l’Assessorato ai Rapporti con le organizzazioni sindacali non soltanto ha incontrato più volte i rappresentanti della RSU, ma ha già programmato un’altra riunione per mercoledì 30 luglio, concordata da tempo”.

Lo hanno dichiarato oggi pomeriggio i consiglieri regionali della Lega, a seguito della protesta in aula consiliare di un piccolo gruppo di rappresentanti RSU di Regione Liguria che ha interrotto i lavori denunciando “la totale assenza di convocazioni ai tavoli di trattativa da mesi, nonostante i ripetuti solleciti. Un segnale grave di disattenzione verso il personale e le relazioni sindacali”.

“In realtà – hanno spiegato i consiglieri regionali leghisti – dallo scorso mese di gennaio ad oggi, con cadenza mensile, si sono succeduti gli incontri cercando di affrontare, di volta in volta, i temi più urgenti e di interesse della parte sindacale.

E’ parso pertanto strano ciò che è accaduto oggi in aula consiliare.

Anche perché, proprio alla luce dei costanti rapporti tra la Rsu e l’Assessore Paolo Ripamonti, ogni istanza sarebbe sicuramente stata oggetto di confronto, come ad esempio il tema del patrimonio regionale.

Siamo convinti che il confronto sia sempre costruttivo e che l’Assessore sia assolutamente disponibile a farlo.

Ecco perché quanto è successo oggi in aula consiliare è difficilmente comprensibile.

Se la minoranza ha cavalcato la situazione facendo, come al solito, sterili polemiche, sicuramente le istanze della RSU sono meritevoli di attenzione e continueranno a esserlo, ma nelle modalità e nelle sedi opportune”.