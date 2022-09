Prossimi eventi di Quarto Pianeta Festival a Genova. Il 30 e il 31 settembre incontri, letture, concerti e spettacoli.

Prossimi eventi di Quarto Pianeta Festival. L’arte, la musica, la creatività come funzioni terapeutiche.

Il primo appuntamento sarà venerdì 30 settembre alle 17,30 con la presentazione del libro “Ritorno a Basaglia” di Paolo Peloso che sarà l’occasione per fare una riflessione su cosa rimane oggi di quell’esperienza e su come trasmetterla alle future generazioni.

Amedeo Gagliardi, Portavoce del Coordinamento Quarto Pianeta, spiega:

«Ne parleremo partendo dal concetto di cultura della salute: dove la condivisione, la possibilità di esprimersi liberamente diventa esperienza di riabilitazione.

Per questo insieme all’autore e allo psichiatra Natale Calderaro ci saranno i giornalisti Donata Bonometti e Giuliano Galletta e il direttore artistico della GOG Pietro Borgonovo».

A seguire, alle 19,00 Letture Pasoliniane con Carlo di Francescantonio. Accompagnamento musicale a cura di Magazzino CdF.

Alle 21,00 nell’Arena del Centro Sociale, uno scatenato Enrique Balbontin si esibirà in un “old-man” show ripercorrendo la sua infanzia, adolescenza e maturità nella natìa Liguria ispirato da Nicolai Lilin di “Educazione siberiana”.

Sabato 1 ottobre si parte alle 15,30 con l’opera lirica dal ‘700 al ‘900 per proseguire alla scoperta dei grandi compositori, Verdi, Puccini, Mozart, Bellini, Rossini, Bizet interpretati dal soprano Alexandra Ivchenko e dal tenore Eder Sandoval. Al pianoforte Giovanni Manerba. Direttore Alessandro Botteghi.

Alle 17,30 Donata Bonometti e Bruno Morchio conversano con William Wall del suo romanzo La ballata del letto vuoto (ed. Nutrimenti 2022).

Alle 21,00 Alessia Ramusino e Alter Echo String Quartet presentano N°5 Note di Musica: concerto di musica al femminile.

«Siamo cinque musiciste, io suono la chitarra e canto e le Alter Echo sono un quartetto d’archi tra i più richiesti con collaborazioni importanti, fra questi, Bocelli e Sting», spiega Ramusino musicista, ambasciatrice UNICEF e fondatrice del movimento 100donnevestitedirosso.

«È un concerto di musica dedicata, interpretata, eseguita, scritta, composta per e da donne, che si chiuderà con Yallah, il mio brano su cui si fonda il movimento di sensibilizzazione 100donnevestitedirosso la cui mission è la diffusione della cultura del rispetto, e in questa occasione lo dedichiamo alle donne iraniane e in particolare alle due ragazze che hanno perso la vita: Mahsa Amini e Hadith Najafi».

Venerdì 30 settembre

H 17:30 Sala del Centro Sociale

→ Trasmettere Basaglia – Come riproporre oggi il cambiamento?

Paolo Peloso, psichiatra

Donata Bonometti, giornalista

Pietro Borgonovo, direttore artistico della GOG

Natale Calderaro, psichiatra

Giuliano Galletta, giornalista, critico culturale

Moderatore Amedeo Gagliardi, Coordinamento Quarto Pianeta

H 19:00 Spazio 21 → Letture pasoliniane

con Carlo di Francescantonio

Accompagnamento musicale a cura di Magazzino CdF

H 21:00 Arena del Centro Sociale

→ Educazione liguriana

con Enrique Balbontin

Sabato 1 Ottobre

H 15:30 Spazio 21

→ L’OPERA LIRICA DAL ‘700 AL ‘900. ALLA SCOPERTA DI GRANDI COMPOSITORI:

Verdi, Puccini, Mozart, Bellini, Rossini, Bizet

Alexandra Ivchenko, soprano, Eder Sandoval, tenore, Giovanni Manerba, pianoforte

Direttore Alessandro Botteghi

Concerto a cura dell’Associazione StartArt e promosso da CoopLiguria

H 17:30 Sala del Centro Sociale

→ La nobile arte della fuga

Donata Bonometti e Bruno Morchio conversano con William Wall del suo romanzo La ballata del letto vuoto (ed. Nutrimenti 2022)

Quando i debiti, i ricordi, le radici, la famiglia, la religione, le abitudini ti prendono alla gola e ti strozzano, per continuare a vivere bisogna saper reagire. Bisogna avere il coraggio di fuggire.

H 21:00 Spazio 21

→ no 5 Note di donne

Alessia Ramusino e Alter Echo String Quartet

Un concerto di musica al femminile: dedicata, interpretata, eseguita, scritta, composta per e da donne.

Per tutta la durata del Festival sarà aperto il Bar gestito dal Centro Sociale che preparerà cene a buffet.

Sarà possibile visitare:

– la sede dell’IMFI e il Centro Socio-riabilitativo Franco Basaglia con l’esposizione di una consistente quota di opere del MAdFI, il Museo Attivo delle Forme Inconsapevoli fondato da Claudio Costa nel 1992, come centro pilota per la raccolta di opere provenienti dagli atelier di tecniche espressive e di opere donate dagli artisti professionali che hanno appoggiato l’uso della creatività come strumento terapeutico;

– i laboratori dell’IMFI di ceramica, incisione, scultura e restauro;

il Presepe permanente realizzato dal Collettivo Artistico Quarto Pianeta.

Link al programma: https://fb.me/e/2026KVkBk