Proseguono ad Alassio le passeggiate con Bruno Schivo

Alassio. Proseguono ad Alassio le passeggiate con lo studioso professor Bruno Schivo. Il prossimo appuntamento è in programma martedi 12 agosto alle ore 21 per una visita guidata al “Passo” ed al Borgo Coscia.

Il ritrovo è previsto dal Palazzo del Comune (giardini) per una visita ai quartieri di levante ed alla chiesa dei Cappuccini e di San Erasmo. La passeggiata, un percorso cittadino privo di qualsiasi difficoltà, si concluderà alle 22 e 30. Questi gli altri appuntamenti alla scoperta della “Città del Muretto”: sabato 16 agosto alle ore 17 “La via Iulia Augusta”.

Ritrovo ad Albenga, in Piazza S.Michele (davanti alla Cattedrale) per una visita alla necropoli meridionale di Albingaunum e per proseguire poi per Alassio.

Alle 19 e 30 arrivo a Santa Croce e discesa ad Alassio. Il punto di ritrovo può essere raggiunto con autobus di linea (fermata Albenga, Piazza del Popolo). L’escursione non presenta particolari difficoltà, ma è necessario calzare scarpe adatte a percorrere sentieri e mulattiere. Il ritorno ad Albenga può essere effettuato con treno o autobus di linea.

Giovedi 21 agosto alle ore 17 “Gli Inglesi ad Alassio” per coloro che si fossero persi gli eventi di “Alassio e gli Inglesi 1875-2025. 150 anni di storia e cultura”. Il ritrovo presso il Palazzo del Comune (giardini). La passeggiata è dedicata proprio per ricordare il 150° anniversario della colonia britannica di Alassio. Si potranno visitare alcune delle testimonianze del periodo “inglese” tra cui “West Gallery”, English Library, Hanbury Tennis Club. Alle ore 19 terminerà la passeggiata.

Il percorso è privo di qualsiasi difficoltà, ma si consigliano scarpe comode.

Giovedi 28 agosto alle ore 21: Il “Burgus Alaxii”.

Ritrovo al Palazzo del Comune (giardini): si tratta di una passeggiata tra i carrugi, le chiese del vecchio borgo ed i luoghi celebri dell’Alassio “turistica”. Termine della passeggiata alle ore 22 e 30. Anche questo è un percorso cittadino privo di qualsiasi difficoltà.

Sabato 30 agosto ore 17 di nuovo itinerario sulla “Via Iulia Augusta”. Il ritrovo ad Albenga, in Piazza S.Michele (davanti alla Cattedrale) per la visita alla necropoli meridionale di Albingaunum e per procedere poi verso Alassio.

Alle 19 e 30 arrivo a Santa Croce e discesa ad Alassio.

Il punto di ritrovo può essere raggiunto con autobus di linea (fermata Albenga, Piazza del Popolo). L’escursione non presenta particolari difficoltà, ma è necessario calzare scarpe adatte a percorrere sentieri e mulattiere.

Il ritorno ad Albenga può essere effettuato con treno o autobus di linea. Calendario e percorsi possono subire modifiche per cause di forza maggiore.

Seguirà programma per il mese di settembre. Prenotazioni e informazioni al numero telefonico 3283066168 oppure all’indirizzo di posta elettronica brunoschivo@gmail.com

La prenotazione è consigliata ma non obbligatoria. Basta trovarsi al punto di ritrovo con qualche minuto di anticipo. Partecipazione gratuita.

Possono essere effettuate offerte a favore di Amnesty International. Ad ogni estate il professor Bruno Schivo accompagna residenti e turisti a scoprire i luoghi più affascinanti della Baia del Sole per far conoscere non solo Alassio, ma anche il suo splendido entroterra collinare.

Schivo da anni è impegnato nello studio e nella salvaguardia del patrimonio artistico e culturale della Liguria di Ponente. Il benemerito e noto studioso da sempre si è attivato infatti in modo ammirevole in questa campagna di promozione e divulgazione circa il patrimonio artistico, storico, architettonico e devozionale del comprensorio alassino. Claudio Almanzi