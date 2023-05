Prosegue in Darsena “Fish&DJs, format targato Forevergreen al calar del sole ballando mentre si gusta il pescato in riva al mare

Genova – Ritmi accesi e lo-fi downtempo, con due dj a suonare dal vivo tra i colori della Darsena al tramonto. Venerdì 12 maggio (ore 18) al Mercato dei Pescatori della Darsena (calata Simone Vignoso 1, Genova) prosegue l’edizione 2023 di Fish&DJS con due artisti e attenti selezionatori musicali: Phonorem e Frisco. Altro ospite del quarto appuntamento “Quartin”, vino “fuoriluogo” in lattina e sostenibile nel materiale, nel trasporto e nella conservazione. La sesta edizione di “Fish&Djs”, serie di spettacoli targata Forevergreen di musica elettronica accompagnati dal pescato del giorno, continua anche venerdì 26 maggio con Monoromantic e Armadisco. L’ingresso è gratuito.

PHONOREM

Le performance dal vivo di Phonorem hanno un aspetto poliedrico, in base alle situazioni tocca sonorità jazzy e instrumental lo-fi downtempo, passando per l’hip hop e slow-house per poi continuare con house e broken beat, tutto con un comun denominatore: un suono caldo e avvolgente con ritmi coinvolgenti. Phonorem è un selector, dj e beat-maker italiano, che conduce il programma radiofonico “Phat!”, dal 2017 su Rocket Radio. Nel 2020 ha pubblicato in autoproduzione un album di strumentali hip-hop dal titolo “Cruise Control” su cassetta. Nell’estate del 2022 è uscito il suo nuovo LP “Algorythm” su vinile 12″ per Funclab Records di Milano, che vuole essere la fusione tra l’era d’oro dell’hip-hop e la musica elettronica. Nel gennaio del 2023 ha pubblicato il suo ultimo EP “SEAMLESS” su vinile 12″ per Time To Play Records, composto da 4 tracce che abbracciano diversi stili, forgiati dalle sue radici hip-hop e drum and bass degli anni ’90, mixando sintetizzatori e drum machine con campionamenti.

FRISCO

Instancabile promoter in ambito bass music, Frisco dal 2006 fa parte di Infuzion, gruppo di riferimento nell’organizzazione di serate nel nord Italia. Negli anni ha condiviso la consolle con artisti di fama internazionale come Bryan Gee, Storm, Sissi De sguaines and Mad Professor e Total Science. Attualmente ha all’attivo da 10 anni l’organizzazione di Dubwise, evento di riferimento per i cultori dei generi dub, jungle e dubstep e la produzione di “Bass Is The Place”, trasmissione sulle frequenze di Rocketradio, web radio con sede a Verona. Il suo background è eclettico per vocazione, un continuo rimbalzo tra dub, house, techno e hiphop e i suoi set sono votati a far muovere corpo e mente.

FISH&DJS

Fish&Djs è un format di Forevergreen, in collaborazione con Coldiretti Pesca Liguria, che prevede una serie di spettacoli di musica elettronica accompagnati dal pescato del giorno, preparato dagli stessi pescatori locali. Dal 2017 in programma al Mercato dei Pescatori della Darsena, coinvolge diverse filiere produttive della città per creare uno scenario sempre più nord-europeo attraverso la valorizzazione dello spazio pubblico dal vivo. Una soluzione ideale per divertirsi il venerdì sera in tranquillità, assaggiando il pescato del giorno, ascoltando suoni elettronici dal mondo e degustando delizie di produttori locali, promuovendo buone pratiche di sostenibilità ambientale per i giovani e la collettività.