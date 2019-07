Pronto Soccorso Sampierdarena congestionato, Asl3: Emergenza rientrata

Ancora affollamenti nei pronto soccorso genovesi. La denuncia arriva dalla Cgil e riguarda, per la giornata di ieri, Villa Scassi di Genova Sampierdarena.

La Cgil Funzione Pubblica aveva spiegato che “A metà della mattinata le barelle e i posti letto erano già esauriti”.

L’Asl3 in serata aveva replicato snocciolando i ‘numeri’ della giornata e spiegando come la situazione era tornata alla normalità.

“La situazione è tornata alla normalità alle 17 del pomeriggio – si legge in una nota – dalla mezzanotte alle 18 si sono registrati 86 accessi (6 rossi, 40 gialli, 38 verdi e 2 bianchi) al pronto soccorso.

Il numero rilevato non è particolarmente elevato rispetto alla media stagionale.

Tuttavia sono in aumento i casi legati alle alte temperature, soprattutto a carico di pazienti anziani, che per una corretta presa in carico è necessario trattenere sistematicamente in ‘osservazione breve’ con un ovvio aumento nei numeri”.