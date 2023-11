Pronto soccorso Lavagna, donna aggredisce barelliere: denunciata

Ancora un’altra aggressione negli ospedali della Liguria. Ieri a Lavagna i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà per violenza, minaccia a pubblico ufficiale e lesioni in danno di personale sanitario una 50enne italiana con pregiudizi di polizia.

I militari sono intervenuti presso il reparto di Pronto soccorso dell’ospedale di Lavagna, poiché la donna, in stato di alterazione, mentre veniva accompagnata in sala raggi per alcuni accertamenti, ha aggredito verbalmente e fisicamente un barelliere, che ha riportato lesioni giudicate guaribili in 5 giorni.