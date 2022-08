Il soccorso è avvenuto in una zona impervia. I pompieri sono intervenuti calandosi dal monte e con mezzi nautici

Ieri diverse squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di La Spezia sono intervenute nel Comune di Lerici in località Maralunga per soccorso a persona in zona impervia.

La richiesta di soccorso perveniva da una ragazza ventenne di nazionalità tedesca, che si trovava in difficoltà su di una scogliera a picco sul mare nei pressi del promontorio di Maralunga.

La sala operativa VVF di La Spezia, una volta individuate le coordinate dell’infortunata, ha inviato sul posto la squadra nautica del distaccamento VVF di La Spezia con un battello pneumatico.

Si tratta della squadra della sede centrale con mezzo speciale per soccorso che è giunta in zona impervia e la moto d’acqua dedicata al presidio per il soccorso in mare in convenzione con il Comune di Lerici.

Il personale VVF intervenuto con 10 unità, calandosi dall’alto della scogliera con attrezzature di derivazione alpinistiche, raggiungeva l’infortunata che una volta recuperata, veniva consegnata ai mezzi nautici intervenuti e successivamente trasportata presso il porticciolo di Lerici dove veniva affidata alle cure della Pubblica Assistenza di Lerici.

