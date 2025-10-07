Pro Recco a Budapest: caccia alla Decima Supercoppa Europea contro il Ferencvaros

Sfida tra giganti della pallanuoto il 8 ottobre a Budapest

Mercoledì 8 ottobre 2025, alle 20:00, la Pro Recco affronta il Ferencvaros nella Supercoppa Europea di pallanuoto maschile, in trasferta a Budapest. I biancocelesti vogliono riportare a casa il trofeo numero dieci, dopo aver dominato la scena europea e l’Euro Cup nelle ultime stagioni. Gli ungheresi, campioni della Champions League in carica e padroni in casa, restano favoriti.

Rinnovamento in casa Recco e dichiarazioni del capitano Di Fulvio

La Pro Recco del tecnico Sukno ha cambiato molti elementi: metà squadra nuova, con innesti importanti sia italiani che stranieri. Nonostante il Ferencvaros mantenga una rosa consolidata, Francesco Di Fulvio, capitano recchelino, non nasconde ambizione: “Siamo andati a Budapest con un gruppo rinnovato che ha voglia di dimostrare. Il Ferencvaros è favorito, ma Pro Recco è qui per vincere ogni competizione.”

Il cammino degli avversari e il pronostico in bilico

Il Ferencvaros ha vinto le ultime due Champions League, è imbattuto in patria nella Komjádi dal maggio 2023 (ultima sconfitta contro il Sabadell) e mira a rafforzare il proprio dominio anche con la Supercoppa. La Pro Recco, pur partendo da outsider, ha dimostrato in tournées e competizioni recenti che può impensierire qualsiasi avversario.

Dove vedere: tv, streaming e novità regolamentari

La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW, con commento tecnico e copertura completa. Sarà la prima Supercoppa Europea con l’uso del VAR per decisioni cruciali.