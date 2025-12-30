Pro Pal Hannoun arrestato, Vaccarezza: connivenze tra sinistra e fondamentalismo stragista

Alla luce della maxi inchiesta contro il terrorismo islamico e delle nove persone arrestate, tra cui il “genovese” 62 enne e Pro Pal Mohammad Hannoun, accusate di avere finanziato Hamas per sette milioni di euro con denaro che “figurava come aiuti al popolo palestinese ma finiva nelle mani dell’organizzazione terroristica con sede a Gaza” ieri è intervenuto anche il consigliere regionale ligure di Forza Italia Angelo Vaccarezza.

“Sono orgoglioso – ha dichiarato Vaccarezza – di essere stato la voce inascoltata nelle istituzioni che denunciava le connessioni tra alcune associazioni filopalestinesi e il terrorismo jihadista.

Orgoglioso di avere richiesto che la commissione Antimafia di Regione Liguria diventasse anche commissione Antiterrorismo.

Orgoglioso di avere denunciato pubblicamente le connivenze tra parte della sinistra italiana e il fondamentalismo stragista”.

Vaccarezza ha inoltre rivendicato anche di avere fatto approvare un ordine del giorno in aula che impegna la Regione Liguria “a revocare contributi e patrocini alle associazioni che collaborino con chi è sospettato di sostegno al terrorismo”.