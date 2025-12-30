Pro Pal Hannoun arrestato era a De Ferrari. Querele? Ma foto su fb Salis e sito Comune

Silvia Salis ora sarà pronta a querelare pure il Comune di Genova?

La sindaca del capoluogo ligure ieri ha condiviso sui suoi profili social network un video in cui minaccia querele contro chiunque osi accostare il suo nome a quello del Pro Pal Mohammad Hannoun, il 62enne islamico, conosciuto e abitante da anni nel capoluogo ligure, arrestato dall’Antiterrorismo e dalla Digos genovese con l’accusa di avere finanziato i terroristi di Hamas (si parla di oltre 7 milioni di euro).

Hannoun è ritenuto il referente italiano dell’organizzazione terroristica islamica e capo della cellula genovese.

Lo scorso 17 settembre a De Ferrari a una manifestazione Pro Pal c’erano in piazza sei sindaci di sinistra, tra cui Silvia Salis.

E proprio quel giorno, successivamente, c’era stato anche un intervento del Pro Pal Hannoun dal palco.

Ora è venuto fuori che che la stessa foto che ritrae Silvia Salis, il sindaco di Milano Beppe Sala, il sindaco di Bologna Matteo Lepore, la sindaca di Firenze Sara Funaro, Il sindaco di Bari Vito Leccese e il sindaco di Torino Stefano, il 17 settembre scorso era stata pubblicata non soltanto da diversi quotidiani, ma anche dal Comune di Genova.

Non è tutto. Perché sui suoi profili fb anche la sindaca Silvia Salis ha pubblicato le foto con i colleghi in piazza De Ferrari alla manifestazione Pro Pal.

Salis ha precisato che soltanto successivamente ai loro interventi, ci fu anche quello del Pro Pal Hannoun, che oggi è stato interrogato in carcere ma ha scelto di non rispondere alla gip Silvia Carpanini rilasciando unicamente una dichiarazione spontanea e asserendo che non ha finanziato Hamas.

“Querelerò chi sta diffondendo il falso messaggio – ha riferito la sindaca Salis – secondo cui sarei andata con altri sindaci in piazza De Ferrari, lo scorso 17 settembre, ad ascoltare un intervento di Hannoun. Questa cosa non è mai successa.

La mia presenza in piazza De Ferrari era legata a una delle numerose manifestazioni organizzate da Music for Peace, alla quale con altri sindaci ho partecipato solo per pochi minuti.

In quell’occasione non vi era stato alcun contatto con Hannoun, né diretto né indiretto”.