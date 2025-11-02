Pro-Pal e sciopero Usb-Calp, Greta Thunberg sarà a Genova il 28 novembre

Greta Thunberg sarà a Genova il 28 novembre. Lo ha annunciato ieri l’attivista svedese Pro-Pal con un messaggio sui social network: “Stop alle complicità con il genocidio in Palestina”.

Il suo arrivo nel capoluogo ligure è previsto in occasione dello sciopero generale proclamato dal sindacato Usb. Il giorno dopo andrà a Roma per la manifestazione nazionale.

L’iniziativa nasce per rilanciare lo sciopero generale proclamato il 28 novembre e il giorno successivo, sabato 29 novembre, la manifestazione nazionale.

“Sono davvero onorata di potere dire che parteciperò il 28 e 29 novembre a Genova e a Roma agli scioperi generali. Viva Palestina” ha dichiarato Greta Thunberg.

“Blocchiamo tutto. Basta armi” hanno riferito i portuali del Calp, che sostengono l’Usb nello sciopero generale di fine mese.