Principe Alberto II a Millesimo per gli 820 anni del borgo

Celebrazioni storiche nel Savonese con la visita ufficiale del Sovrano di Monaco e il rafforzamento dei legami istituzionali

Millesimo ha celebrato gli 820 anni dalla propria fondazione accogliendo la visita istituzionale di Sua Altezza Serenissima Alberto II di Monaco, ospite d’onore della giornata commemorativa. L’evento ha rappresentato un momento di particolare rilevanza per la comunità locale, inserendosi in un percorso di valorizzazione storica e culturale che lega il borgo a una dimensione internazionale.

La partecipazione della Regione Liguria

Alle celebrazioni ha preso parte la Regione Liguria con la presenza dell’assessore Paolo Ripamonti, intervenuto in rappresentanza dell’ente e in qualità di referente per il territorio savonese. La partecipazione istituzionale ha sottolineato il ruolo strategico dei piccoli centri nella conservazione dell’identità storica regionale e nella promozione delle relazioni con realtà estere consolidate nel tempo.

Il programma della visita ufficiale

L’agenda della giornata ha previsto l’accoglienza del Principe nel centro storico di Millesimo, seguita dalla visita al Museo Napoleonico e al Castello Del Carretto, luoghi simbolo della memoria storica locale. La cerimonia ufficiale si è svolta in Piazza Italia, prima del rinfresco istituzionale nel Salone Consiliare e del pranzo riservato alla delegazione monegasca.

I legami storici con la famiglia Grimaldi

Nel corso dell’incontro è stato ribadito il valore dei rapporti che uniscono Millesimo e il Savonese alla famiglia Grimaldi, presenti in diversi passaggi della storia locale. Secondo l’assessore Ripamonti, la ricorrenza degli 820 anni rappresenta l’occasione per riconoscere una comunità capace di preservare il proprio patrimonio storico, mantenendo nel tempo relazioni culturali e istituzionali di respiro internazionale.

Millesimo nella rete dei Siti Storici Grimaldi

Alla giornata celebrativa ha partecipato anche l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi, che ha evidenziato l’ingresso ufficiale di Millesimo nella rete internazionale dei Siti Storici Grimaldi di Monaco. Il riconoscimento consolida il legame tra il borgo, la Liguria e il Principato, rafforzando le prospettive di sviluppo culturale e turistico del territorio.

