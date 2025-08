Primo weekend di agosto in Liguria: bollino rosso sulle autostrade

Genova tra partenze in porto e traffico cittadino

Il primo weekend di agosto segna, come ogni anno, l’inizio dell’esodo estivo e la Liguria si conferma una delle mete più ambite per chi parte alla ricerca di mare e relax.

Genova, cuore dei collegamenti portuali, è sotto osservazione per la gestione dei flussi di viaggiatori che transitano dall’area di San Benigno, snodo cruciale per l’accesso al porto. Nella sola giornata di venerdì si registrano l’arrivo di una nave da crociera e di otto traghetti, seguiti nel pomeriggio da sei partenze su sette e da una nave da crociera in uscita.

Numeri che testimoniano come la città sia un punto di transito strategico non solo per i liguri, ma anche per turisti italiani e stranieri che raggiungono Sardegna, Corsica e Sicilia.

Bollino rosso e traffico verso le riviere di Levante e Ponente

Le previsioni della viabilità confermano l’atteso picco di traffico sulle autostrade liguri. Venerdì è stato classificato da bollino rosso, preludio a una giornata di sabato che vedrà condizioni ancora più critiche: al mattino è previsto bollino nero, soprattutto lungo le tratte che conducono verso le riviere di Levante e Ponente, mete turistiche per eccellenza con spiagge e borghi che attirano migliaia di vacanzieri.

Il pomeriggio di sabato dovrebbe portare un leggero miglioramento, con passaggio a bollino rosso, mentre la sera sarà segnata da un traffico più scorrevole da bollino arancione. Domenica 3 agosto sarà ancora una giornata intensa: bollino rosso al mattino per le partenze verso le località balneari e bollino arancione nel pomeriggio, con situazione in progressivo miglioramento verso sera. Al contrario, per i rientri del weekend, il pomeriggio sarà il momento più critico con previsione da bollino rosso. Lunedì 4 agosto, tradizionalmente giorno di viaggio per chi sceglie partenze differite, la mattina sarà da bollino giallo, mentre il resto della giornata dovrebbe trascorrere con traffico regolare.

Stop ai cantieri per agevolare l’esodo

Per facilitare gli spostamenti, dal 1° agosto è scattato il piano di sospensione dei cantieri più impattanti sulla rete autostradale ligure. La misura resterà in vigore fino al 29 settembre, dopo la conclusione del Salone Nautico di Genova, evento che richiama migliaia di visitatori internazionali. Sulle tratte gestite da Concessioni del Tirreno (A10 e A12) i lavori diurni sono stati sospesi già dal 25 luglio, mentre sulla A6 Torino–Savona, di competenza Autostrada dei Fiori, saranno sempre garantite due corsie verso mare dalle 14 di ogni venerdì alle 12 di ogni domenica e in direzione Torino dalle 12 della domenica fino al lunedì.

Il nodo di Busalla e la gestione dei flussi in Valle Scrivia

L’unica eccezione riguarda lo svincolo di Busalla, in Valle Scrivia, dove dall’11 agosto ai primi giorni di settembre sarà attivo un restringimento di carreggiata in direzione sud e la chiusura della rampa di uscita per chi arriva da Milano. Si tratta della fase zero di un intervento strutturale sulle gallerie Giovi e Campora. Per ridurre l’impatto sul traffico, Autostrade per l’Italia garantirà due corsie parallele sulla A26 da Masone verso Voltri, indirizzando parte dei flussi in quella direzione.

Questa scelta logistica non è casuale: il periodo di metà agosto, con l’esodo già concluso e il controesodo ancora da iniziare, rappresenta statisticamente una delle fasi meno trafficate verso sud. Il casello di Busalla rimarrà sempre operativo in entrambe le direzioni e un nuovo tavolo tecnico a inizio settembre stabilirà il calendario autunnale dei cantieri.

Liguria meta estiva: traffico e turismo mano nella mano

L’aumento dei flussi di traffico è lo specchio della crescente attrattiva della Liguria come destinazione estiva. Dalle spiagge del Ponente, tra Alassio, Finale Ligure e Sanremo, alle perle del Levante come Portofino, Sestri Levante e le Cinque Terre, la regione si conferma un polo turistico nazionale e internazionale. La gestione della viabilità diventa quindi parte integrante della strategia di accoglienza, con istituzioni e concessionarie impegnate a bilanciare sicurezza, fluidità dei trasporti e tutela di un territorio che vive intensamente la stagione estiva.

