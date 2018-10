Primi 50 anni di attività per il Circolo Nautico Lavagna

GENOVA. 23 OTT. Sabato prossimo, presso la sede sociale di via dei Devoto 125 a partire dalle 17:30, si svolgerà la festa per i 50 anni del Circolo Nautico Lavagna. Una lunga storia di amore per la vela e di tanti sport nautici: la scuola vela per i giovani, canottaggio, pesca, sede per il conseguimento delle patenti nautiche. Organizzatore di eventi come la Coppa Sciutti, la Coppa Sangermani, gare di motonautica, da 25 anni sede della Segreteria del CSVT organizzatore del Campionato Invernale del Tigullio, pronto quest’anno a partire con la 43° edizione a novembre, il CNL brilla con l’organizzazione di alcuni grandi eventi come il Campionato Italiano Vela d’Altura (1997), il Campionato Europeo X Yachts Cup (1998) e il Campionato Europeo classe Etchells 2008.

Tra gli attestati conseguiti dai soci, ci sono quelli relativi a Franco Noceti (Stella d’Argento al Merito Sportivo e Medaglia di Bronzo al Valore Atletico) e Sergio Mosto (Stella di Bronzo al Merito Sportivo). Noceti ottiene piazzamenti di prestigio alla Miniton Cup 1978, all’Admiral’s Cup 1979, alla Sardinia Cup 1980 e alla Middle Sea Race 1985. Vittorio D’Albertas campione Italiano classe Dinghy nel 2014 e 2016.

Da sottolineare anche i brillanti risultati arrivati nella motonautica, con i titoli italiani ed europei offshore 3/6 litri vinti da Pascolini e Busi (5 record all’attivo ai Tricolori 1989) e la vittoria ai nazionali di Pesca Sportiva di Giancarlo Guasco nel 2013. Sabato il presidente Andrea Belardinelli e il Consiglio Direttivo, alla presenza delle autorità, premieranno gli atleti e i dirigenti capaci di scrivere le migliori pagine di questi primi 50 anni di attività.