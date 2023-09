Previste modifiche alla viabilità genovese per sabato 16 e domenica 17 in occasione della partita di calcio Virtus Entella – Sestri Levante

che si svolgerà sabato 16 settembre alle 20.45 nello stadio comunale, è previsto il divieto di sosta in viale Kasman, via Gastaldi fino a via Bado Giannotto, nel parcheggio ospiti e nell’area sterrata attigua allo stadio. Si ricorda che tutti i divieti saranno attivi 5 ore prima dell’inizio della manifestazione sportiva. Al momento non sono previste chiusure delle strade se non per esigenze contingenti.

Ecco le disposizioni in vigore per la Festa dello Sport, evento che si svolgerà sabato 16 e domenica 17 settembre, come riportato nell’ordinanza sindacale n. 90 dell’11 settembre 2023, in allegato.

Dalle ore 08.00 alle ore 23.00 del 16.09.2023 e comunque fino a cessata necessità, è vietata la sosta, con rimozione forzata, a tutte le categorie di veicoli nella parte a monte di piazza Matteotti per consentire la sosta ai veicoli dell’organizzazione dell’evento;

Dalle ore 06.00 alle ore 23.00 del 17.09.2023 e comunque fino a cessata necessità, è vietata la sosta, con rimozione forzata, a tutte le categorie di veicoli in piazza Matteotti e corso Garibaldi, tratto compreso tra piazza Matteotti e via Delpino;

Dalle ore 06.00 alle ore 21.00 e comunque fino a cessata necessità del 17.09.2022, è interdetta la circolazione a tutte le categorie di veicoli in piazza Matteotti e corso Garibaldi, tratto compreso tra piazza Matteotti e via Delpino;

Dalle ore 08.00 alle ore 23.00 e comunque fino a cessata necessità del 17.09.2023, è vietata la sosta, con rimozione forzata, a tutte le categorie nella parte a monte di piazza N.S. dell’Orto tratto a mare del monumento;

Dalle ore 07.00 alle ore 21.00 e comunque fino a cessata necessità del 17.09.2023, devono essere rimosse le occupazioni di suolo temporanee degli esercizi commerciali siti in via Martiri della Liberazione, piazza Mazzini e via Vittorio Veneto.