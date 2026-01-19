Presidio lavoratori presso Fincantieri Sestri, traffico in tilt nel ponente

Sciopero Rcm e solidarietà dei lavoratori del cantiere: disagi alla viabilità lungo l’Aurelia

Disagi alla circolazione e rallentamenti diffusi hanno interessato il ponente genovese fin dalle prime ore del mattino a causa di una protesta sindacale davanti allo stabilimento Fincantieri di Sestri Ponente. Il presidio è iniziato intorno alle 7, con la presenza di lavoratori e il sostegno di una parte dei dipendenti del cantiere navale.

La protesta davanti ai cancelli di Sestri Ponente

Il presidio è stato organizzato dai lavoratori della Rcm, impresa edile impegnata in appalto nelle opere di ribaltamento a mare legate al sito Fincantieri. L’iniziativa rientra in uno sciopero proclamato dopo il licenziamento di un delegato sindacale della Fillea Cgil, avvenuto nelle settimane precedenti. Alla mobilitazione hanno aderito anche alcuni addetti dello stabilimento, che hanno manifestato solidarietà ai colleghi coinvolti nella vertenza.

Ripercussioni sulla viabilità cittadina

Con l’avvio del presidio, il traffico ha iniziato a congestionarsi lungo l’asse di collegamento tra Voltri e il centro cittadino. A partire dalle 8 si sono formate code prolungate in direzione levante, con forti rallentamenti sull’Aurelia. La polizia locale è intervenuta sul posto per regolare la circolazione e contenere i disagi alla mobilità.

Intorno alla tarda mattinata, la situazione risultava particolarmente critica nel tratto compreso tra Multedo e la zona della caserma dei Vigili del Fuoco, dove la viabilità era di fatto bloccata.

Possibili sviluppi della mobilitazione

Nel corso della mattinata è emersa la possibilità che i lavoratori decidessero di spostare la protesta in un altro punto della città, ipotizzando un presidio davanti a palazzo Tursi, sede del Comune di Genova. L’evoluzione della mobilitazione resta legata all’andamento della vertenza sindacale e alle interlocuzioni in corso.

Il nodo del licenziamento contestato

Secondo quanto riferito dalle organizzazioni sindacali, il provvedimento di licenziamento nei confronti del delegato sarebbe collegato a segnalazioni su presunte criticità legate alla sicurezza all’interno del cantiere. L’azienda, attraverso una comunicazione informale, ha però respinto questa ricostruzione, sostenendo che il licenziamento sia avvenuto per giusta causa e definendo non corrispondenti al vero le affermazioni diffuse.

