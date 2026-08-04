Presidenti Civ, Bordilli: Beghin si dimetta. Neanche il Pd l’ha difesa, campo largo una finzione

Giunta Salis chiede dimissioni dei presidenti dei Civ non allineati? Continua la bufera politica sull'assessora comunale al Commercio Tiziana Beghin (M5S) e sulla missiva inviata nei giorni scorsi a Confcommercio e Confesercenti.

Oggi c'è stata ancora una dura e netta presa di posizione da parte del capogruppo comunale della Lega Paola Bordilli (già assessore comunale al Commercio dal 2017 al 2025), e del collega leghista Alessio Bevilacqua sul "caso Beghin".

"Stiamo assistendo – ha spiegato Bordilli – a una pagina imbarazzante per le istituzioni cittadine, contrassegnata da un susseguirsi di giustificazioni al limite dell’assurdo e del ridicolo.

L’aspetto più grave e grottesco di questa vicenda non è soltanto il tono intimidatorio e censorio della nota inviata da Tursi a Confcommercio e Confesercenti, ma la totale assenza di consapevolezza e trasparenza da parte dell’assessore Tiziana Beghin su ciò che firma ed emana a nome di Palazzo Tursi.

Prima ci è stato raccontato che il testo era stato 'male interpretato'. Poi si è parlato di 'sviste formali', fino ad arrivare alla narrazione, tanto comoda quanto poco credibile, della 'bozza errata inviata per sbaglio'.

Viene spontaneo, oltre che doveroso, chiedersi se l’assessore è in grado di sapere cosa esca dal proprio ufficio e quali atti sottoscriva su carta intestata del Comune di Genova.

Il tentativo di scaricare le responsabilità sugli uffici comunali e il silenzio della maggioranza sono una vergogna.

Rinnoviamo la nostra piena solidarietà ai dipendenti comunali, utilizzati come capro espiatorio.

Ricordiamo che, dal 16 al 30 luglio, per ben quindici giorni quella nota è rimasta protocollata senza che nessuno intervenisse.

Solo dopo la protesta dei commercianti genovesi e l’indignazione generale sono arrivate le convocazioni d’urgenza e i goffi tentativi di marcia indietro.

Un modo di procedere dilettantesco e improvvisato che mortifica il tessuto economico della città.

In consiglio comunale oggi abbiamo registrato il silenzio assordante del Partito Democratico. Il Pd, infatti, non ha speso una sola parola a sostegno dell’assessore Beghin.

Un evidente tentativo di circoscrivere l’incendio politico, che dimostra come persino la sua stessa maggioranza prenda le distanze dall’operato dell'assessore pentastellato della Giunta Salis.

Se perfino il primo partito della coalizione evita di difendere l’assessore Beghin, significa che la misura è colma e il campo largo è una finzione.

In otto anni alla guida dell’assessorato al Commercio con me non si è mai verificato un episodio di questa gravità istituzionale.

E soprattutto, di fronte a vicende amministrative così delicate, un assessore serio lavora in piena sintonia con il sindaco e con la propria maggioranza.

Oggi, invece, vediamo soltanto isolamento, approssimazione e una continua fuga dalle responsabilità. Per etica istituzionale, coerenza politica e rispetto nei confronti della città, l’assessore Beghin tragga le uniche conclusioni possibili: rassegni immediatamente le dimissioni".