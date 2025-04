Presentazione libro e concerto a Quarto. Evento culturale con l’autrice Stefania Magnone e i Crossroad. 11 aprile ore 17:30 in via G.Maggio 6.

Presentazione libro e concerto a Quarto, tutti i dettagli dell’evento.

Appuntamento all’Ex Ospedale psichiatrico di Genova Quarto

Presentazione del libro “LA CURA” (De Ferrari Editore)

A seguire: concerto unplugged

Venerdì 11 aprile alle ore 17,30 presentazione del libro “La cura” di Stefania Magnone ( De Ferrari editore) nell’Aula 9 (vicino al bar) dell’ex Ospedale Psichiatrico di Genova Quarto in Via Giovanni Maggio 6 a cura dell’Associazione Musica Ribelle.

Modera il giornalista Claudio Gambaro con la partecipazione della blogger Susan Bonsano.

Tre racconti, tre esperienze, tre cambiamenti di vita. I protagonisti de “La cura” hanno imparato a prendersi cura di se stessi, riflettendo sui loro bisogni.

L’utilizzo delle discipline olistiche, a partire dai fiori di Bach, è una risorsa preziosa per gli individui e il libro di Stefania Magnone mette in luce tutte le virtù di un metodo terapeutico che non pretende di sostituire la medicina tradizionale ma ha altri obiettivi, che vanno più in profondità.

Rivolgere lo sguardo al nostro mondo interiore, porre attenzione e ascolto a ciò che viene dal nostro corpo, dalle emozioni, dalle sensazioni, questo è prendersi cura.

Prima ancora di ricorrere alla medicina, prima della clinica, bisogna anzitutto prendersi cura di sé, riconoscere l’umano che è in noi. Questa è la traccia che il libro segue e vuole proporre ai lettori: il potere benefico dell’attenzione e del riconoscimento, un sentiero antico come l’uomo eppure sempre più attuale.

Stefania Magnone-Infermiera, naturopata e scrittrice

Genovese, infermiera e naturopata. Da oltre trent’anni si dedica allo studio e alla divulgazione delle pratiche olistiche. Ha frequentato la facoltà di Scienze pedagogiche e la facoltà di Scienze religiose (ISSR). Nel 2009 ha pubblicato il libro “Il fattore umano. Un ponte tra anima e corpo” per la casa editrice Il Ciliegio.

A seguire, concerto unplugged della band genovese Crossroad, un trio nato nel 2024 e formato da Paolo Calleri (voce), Sergio Morselli alle percussioni e Angelo Perna alla chitarra. Il repertorio parte dal blues acustico per contaminarsi con brani stranieri ed italiani di altri generi rivisitati in versione unplugged.

Il nome del gruppo infatti è stato scelto non solo per richiamare le inevitabili radici blues ma soprattutto per indicare il percorso di incrocio e contaminazione, a volte sorprendente, tra stili musicali diversi. Sempre aperti alle collaborazioni estemporanee, alle recenti esibizioni hanno partecipato, tra gli altri, Mauro Culotta, Beppe Mistretta e Daniela Venturelli.