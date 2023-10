Presentazione del libro IN VACANZA CON LA ZIA COLOMBA di Renzo Bistolfi Gioved’ 26 Ottobre alle 17.00 Biblioteca Calvi di Campomorone

Renzo Bistolfi, nato a Genova nel 1954, ha cominciato a scrivere e pubblicare appassionanti storie dal 2007. Tra i suoi romanzi di maggior successo ricordiamo:

I garbati maneggi delle signorine Devoto, Il coraggio della signora maestra, Il segreto del commendator Storace, La curiosa vicenda dei gemelli Bonino e Il dubbio delle signorine Devoto.

Il suo nuovo romanzo “In vacanza con la zia Colomba” ci regala

un’avventura “in giallo” ricca di una straordinaria ironia, carattere distintivo della maggior parte dei suoi romanzi.

La vita del giovane Andrea viene travolta dall’incontro con l’eccentrica Zia Colomba, diventata sua tutrice per sfortunate vicende familiari.

La loro storia si intreccerà alle vicende poliziesche dell’ormai noto commissario Maffei che, con i suoi metodi alquanto originali, riuscirà ad impedire altri delitti.

Un romanzo che vola via in un soffio lasciandoci un sorriso per la formidabile zia Colomba.

SARÀ PRESENTE L’AUTORE-In dialogo con Paola Alpa e Valerio Pallone

SEGUIRA’ APERITIVO

Info: tel. 010-7224314