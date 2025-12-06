Presentate le iniziative natalizie dell’UCAI Albenga Imperia

Albenga. La sezione UCAI (Unione Cattolica Artisti Italiani) di Albenga Imperia, guidata dal noto musicista Giovanni Sardo, ha annunciato una serie di eventi in occasione delle Festività Natalizie. Si inizierà il 13 dicembre con la presentazione del libro “Art Emy” di Barbara Bosio poi seguiranno altre iniziative. “Forse l’universo è l’insieme di tutte le energie di chi non c’è più e noi ci viviamo all’interno, ci lasciamo proteggere, galleggiamo dentro questo cosmo e ci fidiamo perché la vita, come l’amore, è un atto di fiducia. Ti fidi dell’universo Artemide? Qualsiasi cosa lui scelga per noi tu riuscirai a fidarti?” Difficile rispondere a questa domanda per Emy (Artemide voi la potete chiamare così). Ci vorrà un vero e proprio viaggio dentro sè stessa per arrivare a capo di questa domanda. Un viaggio bizzarro che porterà la nostra giovane protagonista, aspirante scrittrice, a lottare con le sue paure nascoste: l’abbandono, l’ansia di deludere le aspettative, ma cosa ancora più grande: la presa di coscienza di non avere forse tutto questo tempo per decidersi a vivere, per essere autrice e personaggio dell’unica storia che non ha il coraggio di scrivere.

La sua. Perché con le storie degli altri Emy non ha problemi, anzi la aiutano ad allontanarsi ancora più da sé. Così trasforma i suoi compagni in veri e propri personaggi, ma cosa succede quando il reale ti sfugge così tanto di mano? Ci si ritrova davvero in un mondo fantastico, ed è proprio questo viaggio immaginario che porterà Emy ad accettare la realtà e a starci dentro. Un viaggio assurdo che parte da un luogo dannatamente reale: il reparto oncologico di un ospedale. Sarà grazie a Tomy, Ombra, Rose, Giona, ed Eloà che la nostra protagonista prenderà sempre più coscienza di sé. Sarà grazie a loro che utilizzerà la sua arte, la sua passione non per scappare ma per restare. La vita vissuta è a prescindere un capolavoro. Siamo speciali, siamo unici. Siamo le pagine di una storia irripetibile.

Barbara Bosio nasce a Milano il 17/02/1985. I primi lavori di scrittura sono di carattere teatrale, per spaziare col tempo in ambiti cinematografici, per lo più legati a cortometraggi.Dopo essersi Laureata in Lettere e Filosofia/ Scienze della Comunicazione (Corso di Laurea Linguaggi dei Media) nel 2008 presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano ha conseguito, l’anno seguente, un Master di specializzazione in Scrittura e Produzione per la fiction e il cinema presso la stessa Università. Con questa formazione la maggior parte dei lavori e delle collaborazioni è rimasto nell’ambito della sceneggiatura teatrale e televisiva.Di recente ha incominciato un percorso di formazione e creazione musicale realizzando l’album “Nata Adesso” che si trova insieme ad altre sue creazioni su YuoTube, Spotify e itunes.Nel settembre del 2020 con la canzone “Una bimba che riposa” arriva tra la rosa dei finalisti del concorso nazionale PAE cantautori italiani a Genova.Nel 2023 pubblica il suo primo libro “Tempesta” in catalogo Mondadori, per mezzo della piattaforma Passione Scrittore, selezionato in seguito per il Salone Internazionale del Libro di Torino 2024. Nel 2024 e 2025 pubblica i libri “Leone” e “Art… Emy” che vanno a concludere la trilogia.Per Natale invece la tradizionale Mostra Collettiva, a cui partecipano sempre numerosi e validi di artisti provenienti dalle province di Savona, Imperia e Cuneo, si terrà dal 20 dicembre al 6 gennaio. Il tema è “Natale: amati da Dio che si fa uomo”. Seguirà un evento dal titolo “Musica e parole (I bambini parlano)” che verrà presentato nella Cattedrale di San Michele il 25 Gennaio allo scopo di raccogliere fondi per aiutare i bambini delle vittime nelle guerre.

(c.s. Ucai Albenga Imperia)