Presentata in Regione la “Guida Mare Accessibile 2023”

Martedì 1° agosto, presso la sala della trasparenza di Regione Liguria in piazza De Ferrari, si è tenuta l’interessante presentazione della “Guida Mare Accessibile 2023”.

La “Guida Mare Accessibile 2023”, contiene la mappatura dei litorali della Liguria più accessibili alle persone con disabilità motorie.

Il lavoro è iniziato lo scorso mese di maggio, grazie ad uno schema di protocollo di intesa tra Regione Liguria, Inail, Consulta Regionale per la tutela dei diritti della persone con disabilità, AISM Associazione Italiana Sclerosi Multipla e Agenzia In Liguria per un censimento delle spiagge libere attrezzate e degli stabilimenti balneari presenti sul territorio regionale.

Le strutture balneari sono state censite in base al grado di accessibilità, e precisamente presenza/assenza di barriere architettoniche, parcheggi riservati, servizi igienici adatti a persone in carrozzina, servizio bar/ristorante accessibili, accesso diretto al mare con ausili per persone con ridotta mobilità.

Da questo è nato la “Guida Mare Accessibile 2023”.

Tante le Autorità presenti, tra queste l’assessore al Turismo Augusto Sartori, l’assessore alle Politiche sociali e Terzo Settore Giacomo Giampedrone, l’assessore al Demanio Marco Scajola, il dirigente dell’ufficio Poas Inail direzione regionale Liguria Enrico Lanzone, il direttore Affari generali e Relazioni istituzionali AISM Paolo Bandiera ed il segretario coordinatore della Consulta regionale per l’handicap Claudio Puppo.

La Guida Mare Accessibile 2023 sarà veicolata attraverso i siti istituzionali dei soggetti partecipanti, in particolare il sito e l’app Lamialiguria.

FRANCO RICCIARDI