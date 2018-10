Prè e Sottoripa: arrestati 2 africani per droga. Sanzionati negozi: alimenti non in regola

Lotta al degrado e allo spaccio di droga. Nell’ambito delle continue attività di controllo del Centro storico genovese, i carabinieri della Compagnia di Genova Centro, coadiuvati dal personale della C.I.O. DEL 6° Battaglione Firenze impegnati nella operazione “strade sicure” e personale del NAS, ieri hanno effettuato un servizio coordinato nei vicoli.

Sono state controllate in particolare via Prè, via del Campo, via di Sottoripa e piazza Caricamento.

Nel corso dei servizi, in cui sono stati impiegati 15 militari, sono state arrestati due africani per spaccio di sostanze stupefacenti e denunciati altri tre extracomunitari, di cui 2 per il reato di ricettazione e uno per il reato di inosservanza ai provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

Nel contesto dell’operazione, sono stati sequestrati 30 grammi di droga.

Inoltre, sono stati controllati 3 esercizi commerciali e applicate sanzioni amministrative per un totale di 9.000 euro in violazione della normativa sulla tracciabilità degli alimenti.