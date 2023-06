Prà, domenica torna la Fiera di San Pietro. Venerdì apertura stand gastronomici

“Domenica 2 luglio, dalle 8 alle 24, torna a Genova Prà la fiera di San Pietro, organizzata dall’assessorato al Commercio del Comune di Genova. L’area fieristica è di 5.000 metri quadri su piazza Sciesa e vie limitrofe. La fiera, che come da tradizione si svolge nella domenica successiva alla ricorrenza che festeggia il patrono di Prà’, San Pietro, ospiterà circa 80 banchi di merci varie e generi alimentari”.

Lo hanno comunicato stamane i responsabili del Comune di Genova.

“In occasione dei festeggiamenti del patrono – hanno aggiunto da Tursi – il Civ Prà Insieme di Confcommercio, con il sostegno del Comune di Genova, in collaborazione con il Comitato per la valorizzazione del Ponente Prà e Colorando Tour, ha organizzato tre giorni di iniziative e intrattenimento in piazza Sciesa.

Venerdì 30 giugno, alle 17 apertura degli stand gastronomici e alle 21 lo spettacolo Openact con gli Zero Days a seguire il Vasco Tribute con il Tropico del Blasco.

Sabato 1° luglio, dalle 9, mercatino in via Fusinato, alle 17 apertura degli stand gastronomici in piazza Sciesa e alle 21.30 il tributo ai Queen dei Radio Ga Ga.

Domenica 2, oltre alla fiera, alle 11 apertura degli stand gastronomici in piazza Sciesa, e alle 23.15 circa, gran finale con lo spettacolo pirotecnico nel canale di calma”.

“Dopo la Fiera di San Pietro alla Foce – ha spiegato l’assessora comunale al Commercio Paola Bordilli (Lega) – che domenica scorsa, in occasione di The Ocean Race Genova The Grand Finale, ha registrato un grande successo di pubblico, anche l’appuntamento di Prà sarà un evento di grande richiamo.

Grazie al Civ, ci saranno intrattenimento, musica e socialità per tre giorni all’interno del Borgo di Prà Palmaro, in un fine settimana che si preannuncia di grande festa per tutta la città, dal Waterfront di Levante fino alle delegazioni.

Come per San Pietro alla Foce, anche quest’anno non abbiamo voluto mancare all’appuntamento con lo spettacolo pirotecnico, molto atteso dal quartiere e non solo, un momento clou che vuole anche essere un segno di attenzione particolare della nostra amministrazione al tessuto socioeconomico di tutti i nostri bellissimi quartieri”.

Mauro Rossi, presidente del Civ Prà Insieme, si è detto soddisfatto: “Anche quest’anno torna a Prà la Fiera di San Pietro con tre date importanti. Il Civ di Pà ringrazia la Confcommercio di Genova per il supporto, la Fiva Confcommercio, l’amministrazione comunale e la Camera di Commercio perché l’importanza di far vivere i nostri quartieri è oggi più rilevante che mai, proprio per preservare le attività commerciali e la stessa qualità della vita della nostra Prà”.

Ecco le modifiche alla viabilità.

Piazza Amatore Sciesa, dalle 8 del 29 giugno alle 24, e comunque fino a cessate esigenze, del 3 luglio, nel tratto antistante i civici 4r-6r e 8r: divieto di sosta, con rimozione forzata dei veicoli inadempienti, e fermata; dalle 6 alle 24, e comunque fino a cessate esigenze, del 2 luglio, divieto di circolazione veicolare ad esclusione del corridoio lato monte, tratto compreso tra via Ramellina e via Gerolamo Ratto, in cui è istituito il senso unico alternato con diritto di precedenza per veicoli che procedono con direzione di marcia levante.

Via Bozzellari, dalle 00 alle 24, e comunque fino a cessate esigenze, del 2 luglio: divieto di sosta, con rimozione forzata dei veicoli inadempienti e fermata; dalle 6 alle 24, e comunque fino a cessate esigenze, del giorno 2 luglio, divieto di circolazione veicolare.

Via Arnaldo Fusinato, dalle 00 alle 24, e comunque fino a cessate esigenze, del 2 luglio: divieto di sosta, con rimozione forzata dei veicoli inadempienti e fermata; dalle 6 alle 24, e comunque fino a cessate esigenze, del 2 luglio, divieto di circolazione veicolare.

Via Prà (controviale lato monte), tratto compreso tra via Capoverde e il corridoio centrale di piazza Amatore Sciesa, (altezza nuova rotatoria); dalle 00 alle 24, e comunque fino a cessate esigenze, del 2 luglio: divieto di sosta, con rimozione forzata dei veicoli inadempienti e fermata; dalle 6 alle 24, e comunque fino a cessate esigenze, del 2 luglio, divieto di circolazione veicolare.

Via Prà (controviale lato monte), tratto compreso tra via Capoverde e l’intersezione a rotatoria altezza via Cordanieri: dalle 6 alle 24, e comunque fino a cessate esigenze, del 2 luglio, ripristino del doppio senso di circolazione.

Via Gerolamo Ratto, tratto compreso tra piazza Amatore Sciesa e via Fonderie San Giorgio, dalle 00 alle 24, e comunque fino a cessate esigenze, del giorno 2 luglio: divieto di sosta, con rimozione forzata dei veicoli inadempienti e fermata; dalle 6 alle 24, e comunque fino a cessate esigenze, del 2 luglio, ripristino del doppio senso di circolazione.